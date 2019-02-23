من هي ريما بنت بندر بنت سلطان اول سفيرة سعودية؟

أصدرت السعودية أوامر ملكية بتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة.

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لأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ولدت في مدينة الرياض 1975 وحصلت على شهادة البكالوريس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة “جورج واشنطن” في الولايات المتحدة، وترعرعت في “واشنطن” حيث عمل والدها الأمير بندر بن سلطان كسفير للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية لمدة 22 عاماً.

تولت الرئيس التنفيذي لـ”شركة ألفا العالمية المحدودة” والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ”شركة ريمية”.

وتشغل منصب المؤسس والرئيس الإبداعي للعلامة التجارية لحقائب”Baraboux” ومدير مؤسس “شركة ألف خير الاجتماعية” وهي المؤسس والشريك الأول لنادي السيدات والسبا في الرياض.

كما أن الأميرة ريما تعد ناشطة في العمل الاجتماعي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية زهرة لسرطان الثدي بعد إطلاقها مبادرة مجتمعية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي الشامل.

تم اختيار الأميرة ريما في شهر سبتمبر/أيلول 2014 ضمن قائمة مجلة “فوربس” لأقوى 200 امرأة عربية كما تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين التي أصدرتها مجلة “فورين بوليسي” الأميركية المرموقة 2014.

وتولت الأميرة ريما منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي في أغسطس/آب 2016 حتى صدر اليوم القرار الملكي بتعيينها سفيرة للعاهل السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية.