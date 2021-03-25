انتشرت عناصر ميليشيات ” ربع الله ” في العاصمة العراقية بغداد على خلفية اعتقال أحد أفرادها اليوم الخميس .

وظهر العشرات من عناصر الميليشيا بأسلحتهم في شوارع بغداد حاملين صورة رئيس الحكومة العراقية ” مصطفى الكاظمي ” وعليها طبع حذاء ومهددين بقطع أذنيه .

كما كانت قد حاصرت ميليشيا حزب الله العراقية مستشفى إبن النفيس في بغداد يوم الثلاثاء الماضي لمنع قوات الأمن من اعتقال عنصر جريح تابع لها كان تورط في نقل عبوة ناسفة على دراجة نارية ولكنها انفجرت وقتلت زميله وأصابته لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وبعد شد وجذب وشجار لفظي مع القوات النظامية العراقية تمكنت الشرطة المحلية من انتزاع الجريح ونقله إلى مكان آمن .

وأصدرت تلك الميليشيات بيانا جاء فيه : ” على جميع الأطراف السياسية داخل الحكومة أن تعي أننا لن نسكت طويلا فيما إذا لم تتحقق مطالب الشعب وبالخصوص أبناء المحافظات الجنوبية في فقرات هذه الموازنة وقد أعذر من أنذر ” .

ويعتقد على نطاق واسع في العراق أن حركة ربع الله هي أحد فروع ميليشيات كتائب حزب الله في البلاد .