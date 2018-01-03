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نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث تحطم طائرته في بنجلاديش

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نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث تحطم طائرته في بنجلاديش

نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث تحطم طائرته في بنجلاديش

نجا رئيس الأركان الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، والوفد المرافق له، من حادث طائرة كانت تقلهم في بنجلاديش اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة بحسابه بـ”تويتر”: “تعرضت المروحية المقلة لرئيس الأركان العامة للجيش، والوفد المرافق له في جمهورية بنجلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت، إذ حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار؛ ما أدى إلى احتكاكها بالأشجار، وهبوطها قبل المهبط”، وأضاف لاحقًا في تغريدة أخرى أن “الجميع بخير”.

وتناقل نشطاء كويتيون ووسائل إعلام محلية، لقطات فيديو من موقع الحادث، تظهر العسكريين الكويتيين بعد نجاتهم من الحادث وبعضهم يلتقط الصور بهاتفه المحمول.

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