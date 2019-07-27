نجل السبسي يكشف وصية والده قبل أيام من وفاته

كشف ” حافظ قائد السبسي ” نجل الرئيس التونسى الراحل ” الباجي قائد السبسي ” يوم أمس الجمعة في مداخلة هاتفية لإحدى الإذاعات التونسية عن وصية والده التي تركها قبل أيام من وفاته .

وأشار حافظ أن وصية والده تضمنت أهمية الحفاظ على وحدة الشعب التونسي والحفاظ على المسار الديمقراطى وعدم الانجراف نحو الفوضى .

كما أوصى الرئيس الراحل القائمين على العملية السياسية فى تونس بضورة مشاركة جميع طوائف الشعب التونسى فى المسار الديمقراطى وعدم انفراد فصيل معين بالسلطة وتهميش باقى الفصائل .

وأعرب عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد خصوصا بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية .

وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد قال في وقت سابق إن وصيته لشباب تونس تركها في كتاب قام بتأليفه منذ عام 2009 .

وقال الرئيس الراحل حينها ” ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب .. تعرفوا على وطنكم فتونس تختلف عن كثير من الدول وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب .. لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه من سبقنا من مؤسسي الدولة .. نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعا بين الأمم ” .