أدلى ” نوري المالكي ” رئيس الوزراء العراقي الأسبق بتصريحات خلال مقابلة له مع قناة ” الحدث ” العراقية والتي تحدث فيها عن سبب إعدام الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” في يوم العيد .
فقال نوري المالكي : ” ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام في أيام العيد وهذا ما قاله القانون وما قاله القضاء الموجود حالياً .. إن فترة المصادقة على الحكم شهر ، هذا الشهر لا يمدد ولا يخفف الحكم ولا يلغى ويجب أن ينفذ خلال الشهر ” .
وتابع : ” كان نهاية الشهر هو هذا اليوم وإذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية .. لذلك نحن التزمنا بالسياقات القانونية والالتزامات الدستورية في عملية الإعدام ” .
وأضاف المالكي مهاجما صدام حسين : ” وهذا هو حق الشعب وحق الشهداء وحق الشخصيات وحق العراق الذي انتهكت كرامته بسبب سياسة هذا الرجل والحزب الذي ينتمي إليه ” .
ومن ناحية أخرى علق الأمير السعودي ” سطام بن خالد آل سعود ” على تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عن مبررات إعدام صدام حسين في عيد الأضحى منتقدا القناة التي استضافته .
فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” أن تستضيف شخص طائفي حاقد عليك على أحد قنواتك من أجل كشفه أمام الناس وكشف حقيقته هو سبق ونجاح إعلامي قوي “.
واستكمل : ” لكن أن تعطيه مساحة لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته فهو فشل إعلامي ذريع وهناك عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره ” .