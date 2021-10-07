أدلى ” نوري المالكي ” رئيس الوزراء العراقي الأسبق بتصريحات خلال مقابلة له مع قناة ” الحدث ” العراقية والتي تحدث فيها عن سبب إعدام الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” في يوم العيد .

فقال نوري المالكي : ” ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام في أيام العيد وهذا ما قاله القانون وما قاله القضاء الموجود حالياً .. إن فترة المصادقة على الحكم شهر ، هذا الشهر لا يمدد ولا يخفف الحكم ولا يلغى ويجب أن ينفذ خلال الشهر ” .

وتابع : ” كان نهاية الشهر هو هذا اليوم وإذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية .. لذلك نحن التزمنا بالسياقات القانونية والالتزامات الدستورية في عملية الإعدام ” .

وأضاف المالكي مهاجما صدام حسين : ” وهذا هو حق الشعب وحق الشهداء وحق الشخصيات وحق العراق الذي انتهكت كرامته بسبب سياسة هذا الرجل والحزب الذي ينتمي إليه ” .

رئيس الوزراء العراقي الأسبق #نوري_المالكي في مقابلة خاصة مع #الحدث.. يبرر إعدام #صدام_حسين في عيد الأضحى.. ويتحدث عن محاكمته وتفاصيل إعدامه وسقوط #الموصل والفصائل المسلحة في #العراق



لمتابعة المقابلة الكاملة https://t.co/paJ4OfwgI1 pic.twitter.com/5GOJByL1BH — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 1, 2021

ومن ناحية أخرى علق الأمير السعودي ” سطام بن خالد آل سعود ” على تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عن مبررات إعدام صدام حسين في عيد الأضحى منتقدا القناة التي استضافته .

فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” أن تستضيف شخص طائفي حاقد عليك على أحد قنواتك من أجل كشفه أمام الناس وكشف حقيقته هو سبق ونجاح إعلامي قوي “.

واستكمل : ” لكن أن تعطيه مساحة لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته فهو فشل إعلامي ذريع وهناك عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره ” .