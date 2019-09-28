هجوم إرهابي على ” كمين تفاحة ” في سيناء واستشهاد عددا من أفراد الأمن .. و ” ولاية سيناء ” تتبنى الهجوم

قامت عناصر إرهابية بمهاجمة كمين تفاحة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء في مصر وهو أحد الكمائن التابعة للجيش المصري بالأسلحة النارية وسيارة مفخخة يوم أمس الجمعة .

والذي أسفر عن استشهاد 11 شخصا منهم 9 من رجال الجيش واثنين مدنيين أحدهما طفل .

وتمكن رجال الكمين من مواجهة العناصر الإرهابية والتصدى والاشتباك معهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الكمين مما أدى إلى انفجار السيارة المفخخة ولاذوا بالفرار بعد ذلك .

وحال فرار العناصر الارهابية نجحت القوات الجوية من قصف سيارتين و4 درجات نارية للعناصر الارهابية قبل توغلهم في الصحراء القريبة من نقطة الاستهداف ما أسفر عن مقتل 19 أرهابي.

كما أعلنت وزارة الدفاع المصرية أيضا أن قوات الأمن قتلت 118 من المتشددين في شمال ووسط سيناء خلال الفترة الماضية .

وأعلنت جماعة ” ولاية سيناء ” الإرهابي عن تبنيها للهجوم على كمين تفاحة .

وعلق الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” على الحادث الإرهابي في تغريدة له عبر موقع تويتر كتب فيها : ” سلام على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم .. اليوم نال الإرهاب الغاشم عددا من أبنائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن ” .

وتابع : ” سرطان الإرهاب ما زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي .. جيش مصر الذي كان وما زال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة ” .

واختتم السيسي تغريدته قائلا : ” أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي من دون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس .. ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن .. حفظ الله مصر وحفظ شعبها.

تحيا مصر ” .