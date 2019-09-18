هل تلجأ السعودية إلى مجلس الأمن لتشكو إيران بعد هجمات ارامكو؟

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وهو في طريقه الى السعودية أن “السعودية هي الدولة التي تم الاعتداء عليها وهذا عمل حربي مباشر ضدهم وأنا على ثقة أنهم سيذهبون إلى مجلس الأمن”.

كما اعتبر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية رفض الكشف عن اسمه أكد من جهته “أن السعودية هوجمت ومن المناسب لها أن تلجأ إلى مجلس الأمن ولكن علينا أولا جمع المعلومات القابلة للنشر”، وأضاف “أن لهذا الإعتداء انعكاسات عالمية وأن مهمة مجلس الأمن الدولي معالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلام الدوليان وهذا الهجوم تنطبق عليه هذه المواصفات”.

وفي نفس الإطار، اعتبر كبير الباحثين في معهد الخليج العربي حسين إبش يصف هذه الخطوة في حال الإقدام عليها بأنها “مهمة جدا”. وقال للحرة: “إذا اتخذ مجلس الأمن قرارا يقع تحت الفصل السابع أو غيره يدين الاعتداء، فهذا سيرسل رسالة قوية لإيران بأن المجتمع الدولي لن يتسامح بشأن هذا الهجوم على الاقتصاد العالمي وإمدادات النفط العالمية”.

وأضاف “إنه أمر ذكي من قبل الولايات المتحدة والسعودية اللجوء إلى مجلس الأمن وإبراز أدلتهم. وإذا خرج الأمر بتحالف يضم عددا من الدول المسؤولة ومن بينها دول عربية من دون الصين وروسيا، فسيكون هذا التحالف مهما وأفضل من أن تتعامل السعودية والولايات المتحدة مع هذا الاعتداء لوحدهما”.

واستبعد إبش العمل العسكري في هذا الوقت وقال: “ليس هناك عمل عسكري الآن، وهذا أمر ذكي لأنه لا يصب في لعبة إيران”، وأضاف “لكن هذا لا يمنع اتخاذ إجراء عسكري أو سيبراني في وقت لاحق، عندما تظهر الدلائل للجميع”.

ويوضح إبش أنه “إذا تم الرد عسكريا بشكل فوري فسيظهر الأمر وكأنه استعجال على ذلك، ولكن الأفضل جمع الدلائل وتقديمها إلى مجلس الأمن والدفع دبلوماسيا وبعد ذلك يمكن القول إن هذا الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام ويمكن تنفيذ ضربة عسكرية”.