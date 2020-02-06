وزير خارجية المغرب في تعليقه على صفقة القرن : ” فلسطين ليست قضيتنا الأولى “

نشر موقع ” هسبريس ” المغربي تصريحات وزير الشئون الخارجية المغربي ” ناصر بوريطة ” وردوده على أسئلة عدد من المستشارين البرلمانيين خلال المصادقة على قانوني ترسيم المياه البحرية بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي .

حيث علق ناصر بوريطة على خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ ” صفقة القرن ” .. وأكد على أن مواقف المغرب تجاهها يجب أن تكون عقلانية وليست عن طريق المزايدات الفارغة كما فعلت بعض الدول .

فقال : ” المغرب ينطلق من وجود مبادرة أمريكية .. وأي مبادرة يجب أن تكون إيجابية كمبادرة .. لكن لا تسلب حقوق الفلسطينيين المشروعة الذين لهم الحق في رفض المبادرة ” .

وأضاف : ” تقدير المملكة لجهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء بعد ملاحظتها أن واشنطن لأول مرة تتحدث عن حل الدولتين .. والفلسطينيين من لهم الحق في قبول الصفقة أو رفضها ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم ” .

كما انتقد بوريطة في حديثه مستشارين عن حزب العدالة والتنمية الذين اعتبروا القضية الفلسطينية بمثابة القضية الوطنية الأولى للمغاربة .. فقال ناصر بوريطة : ” إن القضية الأولى للدبلوماسية المغربية هي قضية الصحراء المغربية ” .