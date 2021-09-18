أعلن التلفزيون الجزائري في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة عن وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وبث التلفزيون في شريطه الإخباري بيانا لرئاسة الجمهورية أعلن “وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة” الذي تنحى عن السلطة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه.

ومنذ تنحيه، كان بوتفليقة يعيش بعيدا عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته الطبي في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

وحكم بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 وطيلة 20 سنة، ليتنحى عن السلطة مرغما إثر ضغط الحراك الشعبي الذي انتفض رافضا لعهدة خامسة، مطلب دعمته قيادات الجيش بزعامة قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح.