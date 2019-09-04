وفاة ” عبد الله محمد مرسي ” نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر سكتة قلبية مفاجئة

أعلنت وسائل إعلام مصرية والعديد من مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل انباء عن وفاة ” عبد الله محمد مرسي ” نجل الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” .

وجاء ذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى الواحة بحدائق الأهرام بالقاهرة .

ولكن باءت محاولات الأطباء في إنقاذه بالفشل .

ولم تذكر المصادر السبب من وراء التدهور المفاجئ في صحة عبد الله محمد مرسي التي أدت إلى وفاته .

يذكر أن عبد الله مرسي هو الابن الأصغر لمحمد مرسي ويبلغ من العمر 26 عاما .

وتأتي وفاته بعد قرابة 50 يوما من وفاة والده الرئيس المصري السابق محمد مرسي .