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وفاة ” عبد الله محمد مرسي ” نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر سكتة قلبية مفاجئة

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أعلنت وسائل إعلام مصرية والعديد من مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل انباء عن وفاة ” عبد الله محمد مرسي ” نجل الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” .

وجاء ذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى الواحة بحدائق الأهرام بالقاهرة .

ولكن باءت محاولات الأطباء في إنقاذه بالفشل .

ولم تذكر المصادر السبب من وراء التدهور المفاجئ في صحة عبد الله محمد مرسي التي أدت إلى وفاته .

يذكر أن عبد الله مرسي هو الابن الأصغر لمحمد مرسي ويبلغ من العمر 26 عاما .

وتأتي وفاته بعد قرابة 50 يوما من وفاة والده الرئيس المصري السابق محمد مرسي .

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