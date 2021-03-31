توفى منذ قليل رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور ” كمال الجنزوري ” بعد صراع طويل مع المرض بمستشفى القوات الجوية عن عمر ناهز 88 عاما .

وكان كمال الجنزوري قد تولى رئاسة الوزارة المصرية فى الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999 .. وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 .

وخلال رئاسته للوزراء بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة من ضمنها مشروع مفيض توشكى وشرق العوينات وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام ومشروع غرب خليج السويس .

ولُقب الجنزوري بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته للوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل .

وحرص الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” على نعي كمال الجنزوري في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع ” فيس بوك ” جاء فيه : ” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق ” .



وتابع : ” كان الراحل بارًا بمصر وفيًا لترابها وأهلها وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية .. وكانت له مكانته العلمية ورؤيته الحكيمة وقدراته القيادية المتميزة والناجحة فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن ” .

وأضاف الرئيس السيسي : ” رحم الله الفقيد الغالي وخالص عزائي لأسرته وأهله داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ” .