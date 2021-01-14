توفي مساء يوم أمس الأربعاء وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق ” صفوت الشريف ” عن عمر يناهز ال 87 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم .

وكشفت أسرة صفوت الشريف عن إلغاء مراسم الجنازة وإنه سوف يتم الاكتفاء بأداء صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم ودفنه بمقابر الأسرة في مصر الجديدة .

وخرج ” إيهاب صفوت الشريف ” بتصريحات صحفية له أكد من خلالها أن وفاة والده جاءت نتيجة معاناته مع مرض سرطان الدم الذي أصيب به منذ 6 سنوات وعاودته آلام المرض منذ أيام مما أدى إلى نقله للمستشفى نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا .