وفاة وزير الدفاع السوداني ” جمال الدين عمر “

توفى الفريق أول ” جمال الدين عمر ” وزير الدفاع السوداني صباح اليوم الأربعاء في جوبا عاصمة جنوب السودان إثر تعرضه لأزمة قلبية .

وكشف المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية العميد ” عامر محمد الحسن ” لوكالة ” فرانس برس ” أن الوزير الراحل توفي إثر علة مرضية وهو يعاني أيضا من بعض الأمراض المزمنة .

وأقيمت صلاة الجنازة في جوبا والتي شهدت حضور ممثلو الحركات المسلحة وفرق التفاوض والبعثات الدبلوماسية في جوبا .. ثم تم نقل الجثمان بعد الصلاة إلى المستشفى العسكري لحين اكتمال ترتيبات نقله إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة .. وعقب الصلاة أقامت سفارة السودان في جوبا عزاء بمقرها .

يذكر أن جمال الدين عمر كان عضوا في المجلس السيادي الانتقالي الذي تولى شئون البلاد بموجب إتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير .