شهدت العاصمة العراقية بغداد، والمحافظات الأخرى، فجر اليوم الجمعة، انقطاعا تاما للكهرباء، دون معرفة الأسباب، وسط غضب شعبي واسع.

وتفاجأ السكان بتوقف التيار الكهربائي في جميع مناطق البلاد، في وقت واحد، وهو ما يشير إلى وجود عطل كبير في منظومة الطاقة الكهربائية.

ويعتمد العراقيون كذلك على المولدات الكهربائية الخاصة، التي توفر جزءا من الطاقة الكهربائية، غير أنها مصممة للعمل بالتناوب مع التيار الرئيسي.

وشهدت منطقة المعامل شرقي بغداد، مساء أمس احتجاجات واسعة، للتنديد بتراجع ساعات التزود بالكهرباء، حيث احتشد العشرات من المواطنين، وأضرموا النيران في إطارات السيارات تعبيرا عن جام غضبهم.

هذا ولم تبين الجهات الحكومية المسؤولة الاسباب وراء انقطاع الكهرباء، بينما ذكرت مصادر ان الاسباب متعددة بينها استهداف ابراج الطاقة بشكل متزامن وقلة توريد الغاز الايراني بسبب الديون المتراكمة، فيما اشارت مصادر اخرى في جنوبي البلاد الى حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.