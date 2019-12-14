أردوغان في تصريحات مثيرة للجدل عن القادة الذين أثروا فيه : ” النبي محمد ومصطفى كمال أتاتورك والأمير تميم بن حمد “

خرج الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” يوم الثلاثاء الماضي بتصريحات مثيرة للجدل وفقا لوكالة ” الأناضول ” التركية خلال حضوره لبرنامج ” كل إنسان عالم بحد ذاته ” والذي نظمته جامعة ” بيلكنت ” في العاصمة التركية أنقرة .

والتي تحدث بها عن القادة التاريخيين الذين تأثر بشخصياتهم بعد سؤاله عن ذلك .. حيث أجاب بأن تلك الشخصيات هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومصطفى كمال أتاتورك وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني .

أردوغان: أمير قطر ترك بصمة بالخليج.. ومستعدون لإرسال جنود إلى ليبياhttps://t.co/GLjc4JFofi — CNN بالعربية (@cnnarabic) December 10, 2019

فقال : ” الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد المثالي بالنسبة لي .. وهناك قادة تركوا بصماتهم في الحقب الزمنية التي عاشوا فيها فعلى سبيل المثال : مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ” .

وتابع : ” وفي منطقة الخليج هناك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فهو شاب وديناميكي ويقف إلى جانب الدول الفقيرة .. أما في أوروبا فلا أجد قائدا بالمعنى الحقيقي حاليا فقد كان المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر يتمتع بصفات القيادة وكان صادقا ” .

وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأبرزهم رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” الذي كتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” عنده حق يتبجح بما إننا واقفين نتفرج عليه وهو بيبنى الإمبراطورية العثمانية الإستعمارية المتحالفة مع الإرهاب والإخوان المسلمين ” .