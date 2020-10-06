انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعوة الرئيس الفرنس ايمانويل ماكرون الى اعادة هيكلة الدين الاسلامي واعتباره انه يأمر بأزمة عميقة.

واعتبر اردوغان، حسب وكالة الاناضول التركية، أنه من الوقاحة وقلة الأدب أن يتحدث الرئيس الفرنسي عن إعادة هيكلة الإسلام.

#عاجل | #أردوغان: من الوقاحة وقلة الأدب أن يتحدث الرئيس الفرنسي عن إعادة هيكلة الإسلام — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 6, 2020

وكان ماكرون قد دعا الى مكافحة ما أسماها بـ “الانفصالية الإسلاموية” التي تهدف إلى تأسيس مجتمع مضاد معتبرا ان الإسلامي بات يمر بأزمة.. ولا نراها في بلادنا فقط”.

وقدم الرئيس ماكرون خطة لمحاربة “الإسلام المتطرف”، والتي ستشمل صياغة مشروع قانون فرنسي، مؤكدا أن الدولة ستعزز الرقابة على الجمعيات، وستحظر التعليم في المنزل، إلا لأسباب صحية، كما ستعمل على تدريب الأئمة، الذين يعملون في فرنسا.