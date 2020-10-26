دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، مجددا هجومه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورأى أنه “يحتاج لعلاج عقلي” على حد تعبيره.

وقال أردوغان: “أوجه نداء إلى شعبي وأقول: لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبدا”، وأضاف أن “التهجم على الإسلام والمسلمين بدأ من زعيم فرنسا المحتاج لعلاج عقلي”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

وتابع الرئيس التركي بالقول إن “العنصرية ومعاداة الإسلام مرضان نفسيان يطيحان بالملكات العقلية للإنسان مهما يكن عمله أو منصبه”، داعيا زعماء العالم للوقوف إلى جانب المسلمين الذين وصفهم بـ”المظلومين” في فرنسا.

واعتبر أردوغان أن “العداء للإسلام والمسلمين أصبح سياسة مدعومة على مستوى الرؤساء في بعض الدول الأوروبية”، وقال: “أحذر الأوروبيين بأنهم لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين”.