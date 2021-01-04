نشر ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر علق من خلالها على تصريحات الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” التي أدلى بها مؤخرا حول سيادة لبنان واستقلاله .

وذلك عقب تصريحات إيرانية بشأن القدرات الصاروخية في لبنان وقطاع غزة بأنها جاءت بفضل إيران .

فكتب أفيخاي أدرعي في تغريدته قائلا : ” تعقيبًا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم .. نقدم صورتين ” .

وتضمنت الصورة الأولى صورة لمجسم قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني .. وأشار أدرعي إلى إنه سوف يتم وضعه في أحد شوارع بلدة الغبيري في قضاء بعبدا بمحافظة جبل لبنان .

وأضاف : ” والثانية صورة معلقة على طريق مطار بيروت الدولي .. بس هيك ” .

لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره. — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 3, 2021