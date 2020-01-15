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أفيخاي أدرعي يكشف عن حدث تاريخي اليوم بين مصر وإسرائيل

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نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كشف من خلالها عن بدء ضخ وتدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الأربعاء .

وكتب أفيخاي أدرعي في تغريدته عن هذا الحدث الذي وصفه بالحدث التاريخي قائلا : ” حدث تاريخي وتطور مهم للغاية في مجال الطاقة .. بدء ضخ وتدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم ” .

وعلى الجانب الآخر وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل قد أعلنا في بيان مشترك عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى القاهرة اليوم الأربعاء .

كما قال البيان الذي أصدرته وزارة البترول المصرية أن هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين .

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