“أمالا”… مشروع سياحي سعودي جديد بمواصفات عالمية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء، عن إطلاق مشروع سياحي عالمي “رائد” تحت مسمى “أمالا”، على ساحل البحر الأحمر.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، توصف منطقة المشروع بكونها “ريفيرا الشرق الأوسط”، نظرًا لكونها امتدادًا طبيعيًا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل.

وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، لـ”يصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية” شمال غربي المملكة، حسب البيان.

وتوقع الصندوق أن يبدأ العمل بمشروع ” أمالا” في الربع الأول من العام المقبل 2019، على أن يجري افتتاح مرحلته الأولى نهاية عام 2020 والانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2028.