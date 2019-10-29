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أمريكا تعلن عن تصفية عنصر جديد من تنظيم داعش والذرا ع الأيمن لأبو بكر البغدادي

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أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم يشكف عن إسمه في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية يوم أمس الإثنين عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش ” أبو حسن المهاجر ” في غارة جوية جديدة قرب مدينة جرابلس شمال سوريا .

وأشار المسئول إلى أن تلك العملية تمت بالتنسيق بين مخابرات قوات سوريا الديموقراطية وبين القوات الخاصة الأمريكية .

ولم يدل المسؤول الأمريكي بتفاصيل حول العملية و لم يصدر أي بيان عن وزارة الدفاع الأمريكية بخصوص ذلك .

في حين خرج ” مظلوم عبدي ” قائد قوات سوريا الديموقراطية للإعلان عن مقتل المهاجر وتفاصيل ما حدث في تغريدة له عبر موقع التغريدات ” تويتر ” .

كتب فيها : ” المهاجر .. الذراع الأيمن للبغدادي والمتحدث باسم داعش استهدف في قرية عين البيضا بالقرب من جرابلس في عملية منسقة بين مخابرات قوات سوريا الديموقراطية والجيش الأمريكي ” .

وبحسب مراسل وكالة ” فرانس برس ” قال أن الغارة الجوية استهدفت شاحنتين إحداهما صغيرة كانتا تحملان حاويات معدنية صغيرة في عين البيضا التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السوريون المدعومون من تركيا .

وأضاف إنه شاهد جثتين ملقاتين خارج المركبة الأولى بينما كانت هناك جثة ثالثة متفحمة في إحدى الحاويات المعدنية .

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