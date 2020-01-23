أمريكا تهدد قائد فيلق القدس الجديد بمواجهة مصير سليماني

خرج المبعوث الأمريكي إلى إيران ” براين هوك ” بتصريحات قوية وجهها إلى ” إسماعيل قاآني ” قائد فيلق القدس الجديد خلال مقابلة له مع صحيفة ” الشرق الأوسط ” .

حيث توعد هوك بأن يواجه قاآني نفس المصير والنهاية التي حدثت لقائد فيلق القدس السابق ” قاسم سليماني ” في حال سار على نهج وسياسة سليماني .

وقال براين هوك أيضا في حواره : ” واشنطن تحكم على النظام الإيراني بأفعاله لا بما يقوله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ” .

وتابع : ” موت قاسم سليماني الذي استهدفته واشنطن بعملية عسكرية في بغداد قبل أسابيع خلق فراغا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه .. حيدنا أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة ونتيجة لذلك ستصبح المنطقة أكثر أمنا لأن سليماني كان الصمغ الذي يجمع وكلاء إيران في المنطقة ” .

وأشار إلى أن مقتل قاسم سليماني وما قامت به واشنطن منع حدوث هجوم واسع ووشيك كان يخطط له سليماني على دبلوماسيين وجنود أمريكيين في المنطقة .

وأكد براين هوك على ضرورة تحرك مجلس الأمن لتجديد حظر تصدير السلاح إلى إيران والذي سينتهي تحت الاتفاق النووي في شهر أكتوبر المقبل .