أفادت مصادر محلية وناشطون بوقوع انفجار ضخم في مبنى جنوب طهران فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، هو الرابع من نوعه الذي تتعرض له إيران خلال أيام، وسط أنباء عن سقوط ضحايا بينهم قتيلان على الأقل، جراء الحادث.

ونقل صحفيون عن شهود عيان في منطقة كهرزاك القريبة من طهران سماعهم “دوي انفجار هائل”.

وقال موقع “إيران انترناشونال” إن الانفجار وقع في مصنع “سيباهان بوريش” بمنطقة باقرشهر، وتسبب في مقتل شخصين على الأقل، وإصابة أخرين بجروح، لكن لم يتم التأكد من هذه الأنباء بعد.

وتعرضت إيران خلال الأيام الماضية إلى عدة حوادث أبرزها الحريق الذي شب في منشأة نطنز النووية وخلف أضرارا كبيرة بها، حسب المسؤولين الإيرانيين.