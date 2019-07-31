أنباء عن مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن

أكدت شبكة “أيه بي سي” الأميركية، الأربعاء، مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن بعملية في وقت سابق نفذتها المخابرات الأميركية.

وافادت شبكة “إن بي سي” الأميركية قبل هذا التأكيد أن واشنطن لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين.

ولم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن، حسب الشبكة.

وفي وقت سابق من بداية العام الجاري، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن “الرؤوس الثمينة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، أحد القادة البارزين للتنظيم الإرهابي.