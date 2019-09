أول تعليق من ” دونالد ترامب ” بعد بدء الكونجرس الأمريكي إجراءات عزله : ” مطاردة ساحرة “

بعد تصريحات رئيسة الكونجرس الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” يوم أمس والتي أكدت فيها أن مجلس النواب سوف يبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بسبب مطالبته دولة أجنبية للتدخل في شأن بلاده لإضرار بمنافسه في الانتخابات الرئاسية .

خرج الرئيس الأمريكي للرد على ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” .

فكتب ترامب في تغريدة له قائلا : ” مثل هذا اليوم المهم في الأمم المتحدة الكثير من العمل والكثير من النجاح .. تعمد الديمقراطيون تدميره والحط من شأنه بالأخبار العاجلة عن ” مطاردة الساحرة ” .. هذا سيئ جدا لبلادنا ” .. في إشارة منه إلى الأخبار التي لا دليل لها .

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019