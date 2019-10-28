أين سيتم دفن جثة أبو بكر البغدادي .. في الأرض أم في البحر ؟

أعلن البيت الأبيض في تصربح له خرج على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي ” روبرت أوبراين ” عن إنه سيتم التخلص من أشلاء جثة ” أبو بكر البغدادي ” زعيم تنظيم داعش الإرهابي بطريقة مناسبة وبشكل ملائم .

والتي كشفت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس عن مقتله على يد القوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب شمال غرب سوريا في عملية أطلق عليها إسم المواطنة الأمريكية ” كايلا مولر ” التى قتلت على أيدى مسلحى داعش بعدما وقعت رهينة لديهم عام 2015 .

ولم يذكر روبرت أوبراين كيفية الطريقة أو المكان الذي سيتم فيه دفن جثة البغدادي .. ولكنه أضاف أنه يتوقع اتباع نفس النهج الذي استخدم مع جثمان أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في عام 2011 .

والتي دفنت جثته من خلال إلقائها في البحر في غضون 24 ساعة من مقتله وفقا للتقاليد الإسلامية وبعد تشاور المسؤولين الأمريكيين مع خبراء في القانون والشريعة الإسلامية .