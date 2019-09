إسرائيل تنشر صور مصنع صواريخ دقيقة تابعة لـ ” حزب الله ” في لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي في تغريدات عبر موقع ” تويتر ” لقطات التقطتها الأقمار الصناعية والتي رصدت مصنعا لصناعة صواريخ دقيقة التوجيه تابعة ل ” حزب الله ” في لبنان .

وكتب في تعليقه على تلك اللقطات قائلا : ” صورة تساوي ألف صاروخ ” .

وقال الجيش الإسرائيلي أن هذه الصواريخ تعتمد على آلات إيرانية في صناعتها .. حيث تسعى إيران إلى تحويل حزب الله إلى أول جماعة إرهابية في العالم تمتلك صواريخ موجهة دقيقة .. ولكنهم لن يسمحوا لهم بذلك .

وأشار الجيش الإسرائيلي أن المصنع يقع في بلدة ” النبي شيت ” الموجودة في منطقة سهل البقاع .

وكذبت إسرائيل ما قاله ” حسن نصر الله ” الأمين العام لحزب الله يوم السبت الماضي عن عدم امتلاك الحزب لصواريخ ثقيلة .. وقالت في تغريدة لها : ” حان الوقت لفضح الإرهابي المختبئ في المخبأ ” .

We can now reveal that inside this Hezbollah facility is Iranian-supplied machinery used to manufacture precision guided missiles with an accuracy of less than 10 meters.

Iran is trying to turn its proxy Hezbollah into the first terror group in the world with precision guided missiles.

We won’t let them. pic.twitter.com/0DIS7hkawd

— Israel Defense Forces (@IDF) September 3, 2019