أعلنت حكومة هايتي في بيان رسمي لها عن إغتيال رئيس الجمهورية ” جوفينيل مويس ” البالغ من العمر 53 عاما على يد أشخاص مجهولين رميا بالرصاص في هجوم مسلح على مقر إقامته .

وجاء في بيان الحكومة الذي صدر اليوم الأربعاء أنه في حدود الساعة الواحدة صباحا (بالتوقيت المحلي) قام مجموعة من الأشخاص المجهولين من بينهم من يتحدث باللغة الإسبانية بمهاجمة محل إقامة رئيس هايتي متسببين له في إصابات وجروح قاتلة .

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء ” كلود جوزيف ” أن السيدة الأولى ” مارتين مويس ” أصيبت أيضا جراء الحادث وتم نقلها إلى المستشفى .. فيما أفادت وسائل إعلامية في وقت لاحق بأن قرينة الرئيس قد فارقت الحياة متأثرة بجروحها .

وأكد كلود جوزيف على أن الوضع الأمني للدولة تحت السيطرة وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية واصفا عملية الاغتيال بأنها عملا وحشيا وغير إنساني .

يذكر أن الرئيس الراحل جوفينيل مويس كان قد تولى رئاسة هايتي في عام 2017 بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2015 ثم في إعادة الانتخابات التي نظمت عام 2016 .