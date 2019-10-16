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إيداع شقيق الرئيس الإيراني في سجن السياسيين والمثقفين

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كشفت وسائل إعلامية إيرانية صباح اليوم الأربعاء عن ترحيل ” حسين فريدون ” وهو شقيق الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” ومستشاره الخاص إلى سجن ” إيفين ” شمال العاصمة طهران .

وجاء ذلك على خلفية اتهامه بعدة قضايا فساد مالي والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ والحكم نهائيا .. كما حكم عليه بدفع غرامة وتسديد الرشوة المتهم بتلقيها .

  وتم إيقاف حسين فريدون في شهر يوليو عام 2017 واتهامه بارتكاب جرائم مالية وإدانته بالرشوة .

يذكر أن سجن إيفين مشهورا باحتجاز السجناء السياسيين حيث توجد فيه مجموعة من سجناء الرأي قبل وبعد الثورة الإيرانية عام 1979 .. كما يطلق عليه اسم ” جامعة إيفين ” نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين فيه .

ويشار إلى أن الشقيقان لا يتشاركان إسم العائلة ذاته بعد أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا .

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