إيداع شقيق الرئيس الإيراني في سجن السياسيين والمثقفين

كشفت وسائل إعلامية إيرانية صباح اليوم الأربعاء عن ترحيل ” حسين فريدون ” وهو شقيق الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” ومستشاره الخاص إلى سجن ” إيفين ” شمال العاصمة طهران .

وجاء ذلك على خلفية اتهامه بعدة قضايا فساد مالي والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ والحكم نهائيا .. كما حكم عليه بدفع غرامة وتسديد الرشوة المتهم بتلقيها .

وتم إيقاف حسين فريدون في شهر يوليو عام 2017 واتهامه بارتكاب جرائم مالية وإدانته بالرشوة .

يذكر أن سجن إيفين مشهورا باحتجاز السجناء السياسيين حيث توجد فيه مجموعة من سجناء الرأي قبل وبعد الثورة الإيرانية عام 1979 .. كما يطلق عليه اسم ” جامعة إيفين ” نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين فيه .

ويشار إلى أن الشقيقان لا يتشاركان إسم العائلة ذاته بعد أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا .