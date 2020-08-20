أعلنت القوات الإيرانية صباح اليوم الخميس عن استيلائها على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب الإتجار الغير مشروع في المياه الإقليمية الإيرانية .

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية جاء فيه أن خفر السواحل الإيراني احتجز سفينة إماراتية يوم الإثنين الماضي الموافق 17 أغسطس والتي دخلت المياه الإيرانية بشكل غير قانوني واعتقال كافة أفراد طاقمها وهي الآن في طور متابعة المراحل القانونية .

يذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية كانت قد استدعت في بداية هذا الإسبوع القائم بأعمال سفارة إيران لديها على خلفية وصف الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل بـالخطأ الجسيم من قبل الدولة الخليجية .