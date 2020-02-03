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إيران تقدم عرضا للتعويض عن ضحايا الطائرة الأوكرانية .. ورئيس أوكرانيا يعلق : ” هذا مبلغ صغير للغاية “

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كشف الرئيس الأوكراني ” فلاديمير زيلينسكي ” في مقابلة تليفزيونية مساء يوم أمس الأحد عن تقديم إيران عرضا أبدت من خلاله استعدادها لدفع 80 ألف دولار كتعويض عن كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة .

وعلق الرئيس الأوكراني على أن مبلغ التعويض صغير وسيسعوا للحصول على تعويضات أكبر وإنه يفكر في إحالة إيران إلى المحكمة الدولية للمطالبة بذلك .. فقال : ” الجانب الإيراني عرض علينا مباشرة تقديم 80 ألف دولار لكل عائلة وعن كل ضحية .. هذا مبلغ صغير للغاية سنضغط ونطالب بمبالغ مالية أكبر ” .

يذكر أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة كانت طائرة ركاب من طراز ” بوينغ737 ” تابعة لشركة خطوط الطيران الدولي الأوكرانية .. وقد أسقطت عن طريق الخطأ فجر يوم 8 من شهر يناير الماضي بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 .

 

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