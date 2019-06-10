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إيران تهدد بإغراق أوروبا بالمخدرات !!

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هدد مدير شرطة مكافحة تهريب المخدرات في إيران ” محمد مسعود زاهديان ” بإغراق البلدان الأوروبية بالمخدرات إذا ما أدى تشديد العقوبات على إيران إلى عدم دفع تلك البلدان للمساعدات التي تقدمها لإيران في مجال مكافحة تهريب المخدرات .

واتهم زاهديان بعض الدول الأوروبية بإنتاج المخدرات الصناعية والمواد الخام اللازمة لها في أفغانستان .. ففي شهر مارس الماضي تم ضبط أكثر من 3 أطنان من المخدرات الصناعية على الحدود الإيرانية مع أفغانستان .

وأشار تقريرا عرض على قناة ” الآن ” إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران الدول الأوروبية بالمخدرات واللاجئين وانهيار الأمن إذا انهار الاتفاق النووي .

 

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