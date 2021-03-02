كشفت وكالة ” فارس ” الإيرانية عن تصريحات ” مجتبى ذو النوري ” رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في تعليقه على التهديدات الإسرائيلية ضد إيران .

فأكد مجتبي ذو النوري على أن إسرائيل ليست بالمستوى الذي تريد إيران الدخول معها في معركة أما إذا ارتكبت اسرائيل خطأ فإنها ستكون قد كتبت نهاية حياتها بنفسها .

وتابع : ” الكيان الصهيوني معروف في العالم بالكذب ونحن نعتبر هذا الكيان خطرًا على البشرية جمعاء ونتمنى أن يطهر العالم من قذارة هذا الكيان غير الشرعي ” .

وأضاف ذو النوري : ” قدرة النظام الإيراني هي من القوة بحيث إذا سول الكيان الصهيوني لنفسه التطاول على إيران فإننا قد لا نجد أثرا لإسرائيل بعد نصف ساعة من تطاولها ” .