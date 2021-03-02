كشفت وكالة ” فارس ” الإيرانية عن تصريحات ” مجتبى ذو النوري ” رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في تعليقه على التهديدات الإسرائيلية ضد إيران .
فأكد مجتبي ذو النوري على أن إسرائيل ليست بالمستوى الذي تريد إيران الدخول معها في معركة أما إذا ارتكبت اسرائيل خطأ فإنها ستكون قد كتبت نهاية حياتها بنفسها .
وتابع : ” الكيان الصهيوني معروف في العالم بالكذب ونحن نعتبر هذا الكيان خطرًا على البشرية جمعاء ونتمنى أن يطهر العالم من قذارة هذا الكيان غير الشرعي ” .
وأضاف ذو النوري : ” قدرة النظام الإيراني هي من القوة بحيث إذا سول الكيان الصهيوني لنفسه التطاول على إيران فإننا قد لا نجد أثرا لإسرائيل بعد نصف ساعة من تطاولها ” .
ايران انتم الاخطر على العالم انتم رب البدع ,المتعة ,الفساد ,الدمار الشعوذة, الدجل الحشاشة والحقارة ماكو مثلكم حقارة احقر ملالي احقر حرس ثوري ولد زنا ومتعة بل الصهاينة اشرف منكم بهواية
مثل هذا الكلام سبق لنا أن سمعناه من “”الزعيم الورقي”” جمال عبد الناصر، هذا ما يصطلح عليه البروباغندا السياسية !
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