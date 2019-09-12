ارتفاع عدد الجنود المنتحرين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية صباح اليوم الخميس عن انتحار جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي التابع لجيش الاحتلال .

وجاء ذلك على خلفية محاولة الزج به والضغط عليه من أجل الاعتراف على زملائه في قضية مخدرات مما دفعه إلى أن يقدم على الانتحار بعد يوم واحد من تحذير أحد المنسقين بأنه سيؤذي نفسه لمروره بضائقة نفسية خطيرة .

يذكر أن ظاهرة الانتحار أصبحت منتشرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة بين جنود الاحتلال وخاصة بين صفوف وحدة جفعاتي التي تخدم معظم وقتها في غزة على مقربة من حدود إسرائيل .

مما دفع الجيش للبحث عن سبل لمواجهة هذه الظاهرة ولكن يستمر عدد المنتحرين في ازدياد .

وأرجعوا الأسباب التي تدفع جنود الاحتلال على الانتحار هي العمليات النوعية الفردية للمقاومة الفلسطينية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال أشخاص لا ينتمون إلى أي تنظيم .

ومن ضمن الأسباب أيضا إنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بميزانية كبيرة إلا أن جنود الاحتلال يعانون من ضائقات مالية تجعلهم يقدمون على الانتحار .

وفي بعض الحالات لم يجد المحققون أسبابا مقنعة لإقدام الجنود على ذلك سوى الاضطرابات النفسية التي تصيب البعض منهم .