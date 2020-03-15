ارقام مفزعة.. ايطاليا تعلن عن 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة!

أحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 1809 حالات في هذا البلد الأكثر تضررا في أوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني الأحد.

وعلى غرار السبت، ارتفع عدد المصابين مجددا وسجلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

وبهذا فإن أعداد الوفيات في العالم قاربت الـ6400 شخصا، حيث كانت قد أعلنت إسبانيا أيضا تسجيل 105 حالة وفاة خلال 24 ساعة ماضية على أراضيها، وذلك وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وبلغ عدد الإصابات في العالم 159844 إصابة مسجلة، فيما لا تزال الصين الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات 3199 إلا أن الوباء بات يتفشى بسرعة في أوروبا، مع حالات وفاة بينها 1809 في إيطاليا و288 في إسبانيا، وهما الدولتان الأكثر تأثرا بالوباء في القارة.