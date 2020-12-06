وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الفرنسية ومجموعة من المتظاهرين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس السبت .

وقامت تلك التظاهرات اعتراضا على مشروع قانون ” الأمن الشامل ” الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية التعبير .

وفي الاشتباكات قام المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة والمفرقعات وتحطيم نوافذ بعض المتاجر وأضرموا النار في عدة سيارات .. فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات .

وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء وتكتل النقابات العمالية .

وكتب وزير الداخلية الفرنسي ” جيرالد دارمانان ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أن الشرطة اعتقلت 22 شخصا في باريس .. وأشار إلى أن عناصر الأمن يواجهون أفرادا عنيفين للغاية .