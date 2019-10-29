اكسسوار دنيا بطمة يعرضها للسخرية.. ما القصة؟

شاركت المطربة دنيا بطمة متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديدة لها باطلالة كاجوال ناعمة عبارة عن بنطال وتيشرت باللون الفوسفوري القوي مع حذاء رياضي ضخم.

ولفتت انتباه متابعيها للاكسسوار الذي تضعه في قدمها وهو يشبه الخلخال، ولكنه بألوان متعددة وعريض ويشبه الى حد كبير اسوارة اليد، وكان لافتاً انها قامت بوضعه بمكان اعلى مما يوضع به الخلخال في الحالة الطبيعية لابرازها، نظراً لضخامة حذائها.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Hello….🛫☺️ A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma) on Oct 27, 2019 at 2:09pm PDT

استغرب العديد من متابعيها هذا الاكسسوار ورجح بعضهن ان يكون نوع من التاتو الملون، بينما رآه البعض الآخر بأنه أسوارة يد لفتها على قدمها، وقد تم تداول الصور على بعض الصفحات وانهالت التعليقات الساخرة، والانتقادات التي تطال اطلالاتها المبالغ فيها والتي تهدف دائما من خلالها الى لفت الانظار.



وكانت الفنانة المغربية قد حصلت على درع تكريمي من مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية الذي اقيم في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، الاسبوع الماضي بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، إيطاليا، المغرب، أوكرانيا، وبيلا روسيا.