البيت الأبيض يقول إن ترامب لن يتحدث الليلة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يتحدث الليلة كما تم تداوله سابقا.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب أحيط علما بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق لقصف صاروخي و”يتابع من كثب” تطورات الأوضاع مع فريقه للأمن القومي.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض في تغريدة “نحن على علم بتقارير الهجمات على المنشآت الأميركية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يراقب الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي”.

واجتمع الرئيس الأميركي مع وزيري الدفاع مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو في البيت الأبيض، لبحث الرد على الهجوم الإيراني على القواعد الأميركية في العراق.