أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بتبرئة رئيس الولايات المتحدة السابق ” دونالد ترامب ” من تهمة التحريض على التمرد وأعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس مؤخرا وراح ضحيتها 5 أشخاص .

وعلق دونالد ترامب على ذلك في بيان له مؤكدا على إنه سيظل دائما نصيرا لسيادة القانون في الولايات المتحدة الأمريكية .

فقال : ” تعليق محزن في عصرنا أن حزبا سياسيا واحدا في الولايات المتحدة يمنح تصريحا مجانيا للنيل من سيادة القانون .. فقد أعذروا المشاغبين وحولوا العدالة إلى أداة للانتقام السياسي والاضطهاد ” .

وتابع : ” لقد كنت دائما وسأبقى نصيرا لسيادة القانون التي لا تتزعزع ونصيرا لحق الأمريكيين في مناقشة قضايا اليوم سلميا بدون حقد وكراهية ” .

وأضاف ترامب : ” لقد كانت هذه مرحلة أخرى من أعظم مطاردة في تاريخ بلادنا .. لم يمر أي رئيس من قبل بشيء كهذا ويستمر ذلك لأن خصومنا لا يستطيعون نسيان تصويت 75 مليون شخص لنا وهو أعلى رقم على الإطلاق يحققه رئيس في منصبه ” .