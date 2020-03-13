الجيش الإيراني يدعو إلى إخلاء الشوارع خلال 24 ساعة

أكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

وقال اللواء محمد باقري في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم، “سوف يتم إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال الفيروس بين الناس”.

وأضاف باقري “طبق قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، سيتم مراقبة الشعب الإيراني بكامله عبر الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة المشكوك بإصابتهم بفيروس كورونا إلى المستشفيات خلال الأيام العشرة المقبلة”.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحية والعلاج والتعليم الطبي “كيانوش جهانبور”، أمس الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران بلغ 10 آلاف و75 شخصا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 429 حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الآن 3 آلاف و276 مصابا.