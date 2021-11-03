أعلن الحرس الثوري الايراني إحباط ما وصفها بمحاولة قرصنة اميركية لسرقة حمولة نفط ايراني في منطقة بحر عمان.

وفي التفاصيل، كما نقلتها وسائل اعلام ايرانية فقد قامت قوات اميركية بتوقيف ناقلة نفط ايرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة الى ناقلة اخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة. وبالتزامن تحرك عناصر قوات حرس الثورة الاسلامية ونفذوا عملية انزال على الناقلة الاميركية وسيطروا عليها، ليقوموا على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية.

وبعد ذلك حاولت عدة مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة، إلا أن محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة.

وأكدت السلطات الايرانية أن ناقلة النفط موجودة حالياً داخل المياه الاقليمية الايرانية.