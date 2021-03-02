قضت محكمة فرنسية يوم أمس الإثنين بمعاقبة الرئيس الفرنسي السابق ” نيكولا ساركوزي ” بالسجن لمدة 3 سنوات من بينهما إثنتان مع وقف التنفيذ على خلفية تهم فساد واستغلال نفوذ .
حيث وجه لساركوزي اتهاما بمحاولة رشوة قاض في عام 2014 ومساعدته على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل حصول الرئيس الأسبق على معلومات حول التحقيقات بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية .
وشوهد نيكولا ساركوزي وهو يخرج من قاعة المحكمة عقب صدور الحكم بإدانته بسنة من الحبس النافذ وسنتين موقوفتي التنفيذ .
وعلى الجانب الآخر صرح محامي الرئيس الفرنسي الأسبق بإنه سوف يطعن في الحكم وسوف يبقى ساركوزي حرا خلال تلك العملية التي قد تستغرق سنوات .
ويعد نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما هو أول رئيس في تاريخ فرنسا الحديث يدخل قفص الاتهام في المحكمة ويحكم عليه بالسجن .
الكثير من المنابر الإعلامية كتبت و بإسهاب أن حملته الانتخابية مولها القذافي،
إذا كان ذلك صحيحا فقد عرف ساركو كيف يرد الجميل و الإحسان للقذافي !! فعلا اتق شر من أحسنت إليه !
لكن من زاوية أخرى هذا جزاء من يصنع الخير في غير أهله و يترك أهله !
ماذا تقول أنت؟