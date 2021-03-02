قضت محكمة فرنسية يوم أمس الإثنين بمعاقبة الرئيس الفرنسي السابق ” نيكولا ساركوزي ” بالسجن لمدة 3 سنوات من بينهما إثنتان مع وقف التنفيذ على خلفية تهم فساد واستغلال نفوذ .

حيث وجه لساركوزي اتهاما بمحاولة رشوة قاض في عام 2014 ومساعدته على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل حصول الرئيس الأسبق على معلومات حول التحقيقات بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية .

وشوهد نيكولا ساركوزي وهو يخرج من قاعة المحكمة عقب صدور الحكم بإدانته بسنة من الحبس النافذ وسنتين موقوفتي التنفيذ .

وعلى الجانب الآخر صرح محامي الرئيس الفرنسي الأسبق بإنه سوف يطعن في الحكم وسوف يبقى ساركوزي حرا خلال تلك العملية التي قد تستغرق سنوات .

ويعد نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما هو أول رئيس في تاريخ فرنسا الحديث يدخل قفص الاتهام في المحكمة ويحكم عليه بالسجن .