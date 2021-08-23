أجرى ” سهيل شاهين ” المتحدث بإسم حركة طالبان مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية في الدوحة وجه من خلالها رسالة تحذيرية من عدم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في الموعد الذي كان قد حدده الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ” وهو 31 من أغسطس الجاري .

حيث أكد سهيل شاهين على أن عدم انسحاب القوات الأمريكية في الموعد المحدد يعتبر ” خط أحمر ” وهو أمر مرفوض وسيكون له عواقب وخيمة وردة فعل واصفا بقائها في البلاد بأنه تمديد ل ” الاحتلال ” .

فقال : ” هذا خط أحمر .. أعلن الرئيس بايدن أنهم سيسحبون جميع قواتهم العسكرية في 31 أغسطس لذا إذا قاموا بتمديده فهذا يعني أنهم يمددون الاحتلال بينما لا داعي لذلك ” .

وتابع الناطق بإسم طالبان : ” إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدًا من الوقت لمواصلة عمليات الإجلاء فالجواب هو لا أو ستكون هناك عواقب .. سيخلق ذلك التمديد عدم ثقة بيننا .. إذا كانوا عازمين على استمرار الاحتلال فإن ذلك سيثير رد فعل ” .

وحول سعي الأفغان إلى مغادرة البلاد والمشاهد التي تم تداولها في الأيام الأخيرة من تواجدهم في مطار كابل لمحاولة الهرب والهجرة من أفغانستان أشار سهيل شاهين إلى أن ذلك يرجع إلى رغبتهم في الإقامة في الدول الغربية تظرا للحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ولا يتعلق ذلك بالخوف .

وأضاف : ” أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بقلق أو خوف .. إنهم يريدون الإقامة في الدول الغربية وهذا نوع من الهجرة الاقتصادية لأن أفغانستان بلد فقير ويعيش 70٪ من سكانه تحت خط الفقر لذلك يريد الجميع الاستقرار في الدول الغربية ليحيوا حياة مزدهرة ” .