أدلى الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” بتصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ونظيره المصري الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” في قصر الإليزيه اليوم الإثنين حول الرسوم المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام .

فأكد إيمانويل ماكرون أن الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين بل هي مجرد تعبير من مصور .

فقال : ” علينا أن ندرك أن هذا القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي .. هذه الرسوم والمقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية أو عن الرئيس الفرنسي ولا تعتبروه استفزازا من السلطات ولكنها تصدر من صحفي أو مصور وهناك من يرد عليها بهدوء ” .

وتابع الرئيس الفرنسي : ” بعض الرسوم المسيئة صدمتكم وأنا آسف من صدمة هذه الرسوم ولكن علينا الرد عليها بسلام وعندما يشرع العنف ضد من يرسم الرسوم فى هذه الحالة نختلف في الرأي .. لن نقبل السماح بالعنف بحق كلمة أو رسم .. مرفوض تماما إضفاء شرعية العنف ضد من يرسم أو يكتب وهذا إطار متميز وخاص في فرنسا ” .

وأضاف : ” أود أن تفهموا ما حدث .. في فرنسا هناك حرية صحافة الصحفي يرسم ويكتب ما يريد ولا يوجد أي رئيس أو هيئة تقول له ماذا يكتب وهذا هو الحال منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية وهذا جزء من حقوق الإنسان ” .