الرئيس الفرنسي ظهر في صور مع شاب افريقي يرفع اصبعه الاوسط!

تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لموجة انتقادات شديدة، بعد نشر صور ظهر فيها مع شابين من أصول إفريقية.

وقالت وكالة “سبوتنيك فرانس”، إنه تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس ماكرون إلى جزيرة سانت مارتن فى البحر الكاريبى، التي عانت من إعصار إيرما فى العام الماضى.

وفي إحدى الصور، ظهر رجل نصف عار وهو يعانق ماكرون ويظهر أصبعه الوسطى للكاميرا.

وأثار الموضوع ردود فعل صاخبة فى مواقع التواصل الاجتماعى، ففى تغريدة لها على تويتر، تذكرت فاليريا بويار الفتى الذي أحرج ماكرون خلال احتفال رسمى فى الصيف الماضى شمال فرنسا، عندما قال له “كيف الحال يا مانو؟” فغضب الرئيس الفرنسي ورد عليه: “لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو، لست مانو ويجب أن تقول لى، السيد الرئيس”.

وتستغرب المستخدمة كيف سمح ماكرون بعد ذلك، للشاب الأسمر بهذا التصرف غير اللبق فى الصورة.

وكتب روبرت مينار: “تقريبا لم يبق أى شىء. فقط أشلاء الكرامة، التى فقدت فى ليلة من الابتذال ، لقد أصبحت بدلة رئيس الدولة واسعة جدا”.

وكتب جابريئيل روبين: “ما يدهشنى فى هذه الصورة هو حقيقة أن ماكرون لم يطلب من الشابين ارتداء ملابس محتشمة، وهو رئيس دولة ويجب أن يستقبل مع بعض الاحترام” .

وقال كريم أوشيخ: “لقد وصلنا إلى القاع ، الآن اقتنعت أن ماكرون لا يستطيع شغل منصبه”.