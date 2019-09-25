الرئيس الفرنسي يحرج أمير قطر ” تميم بن حمد ” .. شاهد كيف صافحه

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” أثناء مصافحته لأمير قطر ” تميم بن حمد ” والذي أثار الكثير من الجدل .

حيث يأتي مقطع الفيديو خلال فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك التي عقدت أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

وبعد إلقاء تميم لكلمته والتي أعلن فيها عن مساهمة بلاده بـ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ .

وعودته إلى إلى كرسيه بادر بمصافحة الرئيس ماكرون الذي لم يقوم من كرسييه وصافحه وهو جالسا .

وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على موقع ” تويتر ” من قبل المغردين الخليجيين حيث اشتعلت التغريدات بكون ذلك إهانة له ومخالفا للبروتوكول عند مصافحة رئيس دولة .

ماكرون في تصرف بعيد عن البرتوكولات ، يصافح تميم ابن موزه امير شرق سلوى وهو جالس على الكرسي وحاط رجل على رجل #امي_تسلم_عليك

pic.twitter.com/pmpp62AHBe — GASSAN (@gassan_z) September 23, 2019

للاهانة طُرق وأشكال و تميم أمير نظام قطر وقع بجميعها. ●في اهانة متكررة لأمير نظام قطر ..

الرئيس الفرنسي ماكرون يمد يديه وهو جالساً على الكرسي أثناء مصافحة الشيخ تميم بن حمد @TamimBinHamad ، دون مراعاة لبروتوكول مصافحة أمير دولة😁 ● في قطر أمير وفي نيويورك أميع! #امجد_طه pic.twitter.com/YvpQTsd3fj — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) September 24, 2019

ماكرون يعرف قيمة الطرطور تميم حمد …

اللهم لا شماته لكن الموقف مخزي ولا يليق بشعب #قطر .. pic.twitter.com/hmAwIcwltp — 💎محمد بن علي بن حمد🇦🇪 (@AD_2_) September 23, 2019