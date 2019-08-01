السعوية تعلن موعد عيد الاضحى!

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من آب، الموافق يوم الأحد.

فقد أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم الجمعة سيكون غرة شهر ذي الحجة، وقالت في بيان لها: إنه ثبت لدى المحكمة رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.