السلطات الهولندية تبدأ تطبيق حظر النقاب وتحدد غرامة للمخالفات

بدأت السلطات الرسمية في هولندا بدءا من اليوم الخميس تطبيق قرار حظر النقاب حيث لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية ووسائل النقل المشتركة .

وجاء ذلك القرار بموجب قانون جديد وبعد حوالي 14 عاما من النقاش حوله في هولندا .

وحثت وزارة الداخلية فى هولندا في بيان لها على ضرورة تطبيق هذا القرار من أجل السلامة وحسن سير الخدمات العامة وأن يتمكن الجميع من التعرف والنظر إلى بعضهم البعض .

وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن .. وإذا رفضن يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو أي ما يعادل ( 167 دولارا ) .

وأوضحت وزارة الداخلية في هولندا أنه يتعين على العاملين في المدارس والمستشفيات والمؤسسات والسائقين رفض التعامل مع امرأة ترتدي نقابا أو الاتصال بالشرطة .

لكن قطاع النقل العام أعلن أن السائقين لن يوقفوا حافلاتهم أو قطاراتهم لإرغام امرأة مخالفة على النزول .

وأعلنت عدد من مستشفيات البلاد أنها لن ترفض تقديم الرعاية لأي شخص بغض النظر عن الملابس التي يرتديها .

ولا يقتصر تطبيق حظر ارتداء أغطية الوجه على السيدات فقط كارتداء النقاب .. بل امتد ذلك إلى أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة .

وتفيد الاحصائيات أن عدد النساء التي ترتدي النقابة حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب يوميا فى هولندا بشكل منتظم .

يشار إلى أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011 وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك مثل بلجيكا والدنمارك .