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الصين تعلن تجاوز عدد وفيات الكورونا الـ 1000

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أعلنت السلطات الصحية الصينية الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1011 وفاة في الصين وحدها.

فقد سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 103 حالة وفاة جديدة، وهو رقم قياسي في عدد الوفيات خلال يوم واحد منذ اكتشاف الوباء.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، إنها سجلت 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين في الصين إلى أكثر من 42 ألف حالة.

وتجاوزت أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد خلال أقل من شهر واحد الحصيلة العالمية لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس)، الذي أودى بحياة 774 شخصا في العالم في عامي 2002 و2003.

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