الصين تعلن عدم تسجيل اصابات كورونا جديدة في ووهان بؤرة انتشارة الفيروس!

أعلنت الصين صباح اليوم الخميس تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة ، جميعها من الخارج ، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان ، بؤرة انتشار الفيروس ، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة.

وأضافت الوكالة أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.